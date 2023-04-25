Кирило Буданов у квітні 2023 року заявив, що загрози повторного наступу з Білорусі наразі немає. Водночас українські прикордонники продовжують нагадувати білоруським прикордонникам, що відбувається.

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Сигнал повітряної тривоги лунатиме на ділянках Житомирської та Рівненської областей.

Такі заходи спрямовані на те, щоб сусіди, які ще не визначилися, на чиєму вони боці, все ж таки розуміли, що якщо тривога лунає кілька разів вдень і вночі – це жахливо,

– мовиться у повідомленні.

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Раніше на кордоні встановили проєктор

Раніше стало відомо, що на кордоні України та Білорусі встановили проєктор. На ньому показують кадри, які ніколи не покаже білоруське телебачення. Зокрема, транслюють кадри звірств, які російські окупанти скоюють в Україні. Зокрема, мовиться про тих загарбників, які увірвалися з території Білорусі.

Також на проєкторі показують звернення українського лідера Володимира Зеленського.