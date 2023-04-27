Відповідну заяву озвучив заступник голови Державного прикордонного комітету Ігор Печень, повідомляє білоруське інформагенство.

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Ми плануємо збільшення чисельності деяких підрозділів, закупівлю нового озброєння,

– сказав він.

Печень зазначив, що це нібито "планова робота, яка велася минулого року, ведеться цього і вестиметься в перспективі".

Актуально про ситуацію на кордоні з Білоруссю

Командувач Об'єднаних Сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв розповів, що ситуація на Північних рубежах держави контрольована. На полігонах Білорусі зберігається присутність російського контингенту регіонального угруповання військ загальною чисельністю близько 2800 осіб.

Також Росія провела навчання для військових із Білорусі щодо поводження з тактичними ядерними боєголовками для ракет малої дальності "Іскандер". Таким чином ті, мовляв, зробили крок до реалізації плану розмістити зброю на території свого союзника.