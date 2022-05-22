Беларусь подогнала российские "Искандеры" поближе к границе с Украиной

Ситуация на границе с Белоруссией остается напряженной. Приспешники захватчиков готовы следовать всем указаниям Кремля.

Белорусские партизаны продолжают делиться ценной информацией о перемещении вражеских сил. Нападение на Украину из Беларуси до сих пор имеет большую вероятность.

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"Искандеры" у украинской границы

Как сообщили партизаны, впервые за два месяца они заметили движение российских "Искандеров" в направлении украинской границы. Большинство своих сил Россия из Беларуси уже вывела, но часть военных и их техника еще находятся на территории этой страны.

Кроме того, с территории Беларуси российские оккупанты производят ракетные обстрелы мирных украинских городов.

"Искандер": особенности комплекса и его назначение

"Искандер" – это оперативно-тактический комплекс класса "земля – земля", он поражает целые баллистические ракеты. Дальность полета боеприпаса по официальным данным составляет 500 км, хотя может достигать и 700 км при условии модификации ракеты.

Главное предназначение "Искандера" – впечатление малоразмерных и плоскостных целей, которые расположены в глубине войск противника. Речь идет о ракетных комплексах, реактивных системах залпового огня, средствах ПВО, самолетах, вертолете и пунктах связи. Впрочем, российские кафиры не сторонятся обстреливать мирные украинские города и гражданскую инфраструктуру.

Новости с фронта: коротко о последних событиях

Российские кафиры нанесли ракетный удар по Днепропетровщине. Правда, удачи атака врага не имела – ракета упала в реку.

Украинским героям удалось уничтожить САУ "Тюльпан" российских кафиров. Интересно, что наводку на комплекс дал один из российских пропагандистов. Это первое уничтожение вражеской самоходной артиллерийской системы такого класса.

В Луганской области продолжаются горячие бои с российскими оккупантами. Как сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, враг атаковал Северодонецк сразу из 4 направлений. Нашим защитникам и защитницам удалось отразить атаку рашистов, враг был вынужден отступить. Кроме того, кафиры не прекращают обстрелы мирных городов и продолжают равнять их с землей.

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