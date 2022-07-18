В Украине арестовали белорусские локомотивы, которыми россия перебрасывала свои войска

белорусы всячески помогают россии в войне против Украины. Ответственность за преступления они будут нести вместе с оккупантами.

белорусы боятся идти в наступление на Украину и принимать непосредственное участие в боевых действиях. Они решили помогать оккупантам всеми другими возможными способами, благодаря чему россияне получили большой плацдарм для нанесения ударов по Украине.

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Арест белорусских локомотивов

В Офисе Генерального прокурора сообщили о том, что наши правоохранители наложили арест на белорусские локомотивы. Следствие выяснило, что оккупанты использовали их для материального обеспечения армии российских оккупантов.

Локомотивы, работавшие на российских оккупантов, обнаружили на территории Украины во время осмотра в рамках уголовного дела. Общая стоимость арестованного имущества составляет 70 миллионов гривен.

Расследование продолжается, дело ведут следователи Нацполиции по материалам СБУ в сотрудничестве с Департаментом экономической и информационной безопасности "Укрзализныци".

Война россии с Украиной: последние новости

Бывший командующий силами НАТО считает, что активная фаза войны России против Украины продлится еще 4 – 6 месяцев. Впоследствии война может перейти в стадию замороженного конфликта.

Глава Николаевской ОВА Виталий Ким пообещал вознаграждение всем, кто сдаст корректировщиков огня. За такую ​​информацию он готов платить 100 долларов каждому.

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