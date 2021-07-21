В сообщении Минобороны говорится, что они прибывают для подготовки для участия в этом событии. В то же время проведение маневров во время учений представляет потенциальную угрозу для Украины.
Обратите внимание Это происходит перед маневрами "Запад-2021", – депутат Европарламента о беженцах из Беларуси
Общее военные стратегические учения "Запад-2021" пройдут на полигонах в Беларуси и России. С 10 по 16 сентября военные обеих стран будут отрабатывать маневры.
Темой выбрали "Применение группировок войск (сил) в интересах обеспечения военной безопасности Союзного государства". Известно, что учения пройдут на полигонах и участках Гродненской и Брестской областей.
Белорусские военнослужащие сейчас проходят специальную подготовку. В частности осваивают новые современные образцы вооружения.
Как в Украине и НАТО реагируют на учения "Запад-2021"
- В Офисе Президента заявили, что масштабные учения вооруженных сил России и Беларуси "Запад-2021" имеют агрессивный характер. К тому же они угрожает не только Украине, но и евроатлантической безопасности.
- Главнокомандующий ВСУ Украины Руслан Хомчак также считает, что это событие несет прямую угрозу.
- В НАТО уже заявили, что будут следить за проведением учений. Поэтому призвали Москву и Минск вести себя прозрачно и предсказуемо, выполняя все международные обязательства.