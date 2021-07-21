У повідомленні Міноборони зазначено, що вони прибувають для підготовки для участі в цій події. Водночас проведення маневрів під час навчань становить потенційну загрозу для України.
Зверніть увагу Це відбувається перед маневрами "Захід-2021", – депутат Європарламенту про біженців з Білорусі
Спільну військові стратегічні навчання "Захід-2021" пройдуть на полігонах у Білорусі та Росії. З 10 по 16 вересня військові обох країн відпрацьовуватимуть маневри.
Темою обрали "Застосування угруповань військ (сил) в інтересах забезпечення військової безпеки Союзної держави". Відомо, що навчання відбудуться на полігонах і ділянках Гродненської та Брестської областей.
Білоруські військовослужбовці наразі проходять спеціальну підготовку. Зокрема опановують нові сучасні зразки озброєння.
Як в Україні та НАТО реагують на навчання "Захід-2021"
- В Офісі Президента заявили, що масштабні навчання збройних сил Росії та Білорусі "Захід-2021" мають агресивний характер. До того ж вони загрожують не лише Україні, а й євроатлантичній безпеці.
- Головнокомандувач ЗСУ України Руслан Хомчак також вважає, що ця подія несе пряму загрозу.
- У НАТО вже заявили, що будуть стежити за проведенням навчань. Відтак закликали Москву й Мінськ поводитися прозоро і передбачувано, виконуючи всі міжнародні зобов'язання.