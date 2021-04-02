Учения России и Беларуси "Запад 2021" представляют опасность для Украины и НАТО, – ОП
Масштабные учения вооруженных сил России и Беларуси, которые запланированы на сентябрь этого года, носят агрессивный характер. Более того, они несут угрозу не только Украине, но и евроатлантической безопасности.
Источник:Офис Президента
Тему российско-белорусских учений обсудили заместитель руководителя Офиса Президента Роман Машовец и госпожа посол Канады в Украине Лариса Галадза. Речь в целом шла об эскалации российской агрессии на востоке.
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Россия бросает вызов безопасности НАТО
Машовец подчеркнул, что последними событиями Россия показывает нежелание выполнять международные договоренности. Она прибегает к провокациям и систематическому нарушению режима прекращения огня.
Заместитель руководителя Офиса Президента проинформировал госпожу посла Канады о скоплении войск России у границ Украины. Угрозу евроатлантической безопасности несут масштабные учения вооруженных сил России и Беларуси "Запад-2021", которые запланированы на сентябрь этого года и имеют агрессивный характер.
Такие действия России бросают вызов безопасности Украины и НАТО, что должно быть сбалансировано совместными усилиями,
– подчеркнул Роман Машовец.
Он отметил, что одним из путей улучшения ситуации безопасности могут стать, в том числе совместные военные учения Украины и Нато. Кроме того, целесообразно повысить уровень боевой готовности войск в странах НАТО, граничащих с Украиной.
Эскалация на Донбассе: что происходит
- Главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак сообщил о российской угрозе. По данным разведки, Россия стягивает армию и тяжелое вооружение к границе.
- В СМИ США появилась информация, что государство приводит свое войско в полную боевую готовность из-за таких действий России.
- Министр обороны США Ллойд Остин заявил, что в случае, если Россия начнет эскалацию на Донбассе, США не оставят Украину один на один.
- Президент Украины Владимир Зеленский сказал, что Украина готова к провокациям, а "Россия играет мышцами".
- Подобное мнение высказал и бывший спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер. Он отметил, что Россия оказывает психологическое давление на Украину.
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