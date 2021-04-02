Масштабные учения вооруженных сил России и Беларуси, которые запланированы на сентябрь этого года, носят агрессивный характер. Более того, они несут угрозу не только Украине, но и евроатлантической безопасности.

Тему российско-белорусских учений обсудили заместитель руководителя Офиса Президента Роман Машовец и госпожа посол Канады в Украине Лариса Галадза. Речь в целом шла об эскалации российской агрессии на востоке.

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Россия бросает вызов безопасности НАТО

Машовец подчеркнул, что последними событиями Россия показывает нежелание выполнять международные договоренности. Она прибегает к провокациям и систематическому нарушению режима прекращения огня.

Заместитель руководителя Офиса Президента проинформировал госпожу посла Канады о скоплении войск России у границ Украины. Угрозу евроатлантической безопасности несут масштабные учения вооруженных сил России и Беларуси "Запад-2021", которые запланированы на сентябрь этого года и имеют агрессивный характер.

Такие действия России бросают вызов безопасности Украины и НАТО, что должно быть сбалансировано совместными усилиями,

– подчеркнул Роман Машовец.

Он отметил, что одним из путей улучшения ситуации безопасности могут стать, в том числе совместные военные учения Украины и Нато. Кроме того, целесообразно повысить уровень боевой готовности войск в странах НАТО, граничащих с Украиной.

Накануне глава МИД Украины Дмитрий Кулеба по телефону погорил с главой МИД Канады Марком Гарно. Канадский министр осудил провокации России и концентрацию ее войск вблизи украинской границы. Он подтвердил непоколебимую поддержку Канадой суверенитета и территориальной целостности Украины.

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