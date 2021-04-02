Навчання Росії та Білорусі "Захід 2021" становлять небезпеку для України і НАТО, – ОП
Масштабні навчання збройних сил Росії та Білорусі, які заплановані на вересень цього року, мають агресивний характер. Ба більше, вони несуть загрозу не лише Україні, а й євроатлантичній безпеці.
Джерело:Офіс Президента
Тему російсько-білоруських навчань обговорили заступник керівника Офісу Президента Роман Машовець і пані посол Канади в Україні Лариса Ґаладза. Мова загалом йшлася про ескалацію російської агресії на Сході.
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Росія кидає виклик безпеці НАТО
Машовець наголосив, що останніми подіями Росія показує небажання виконувати міжнародні домовленості. Вона вдається до провокацій і систематичного порушення режиму припинення вогню.
Заступник керівника Офісу Президента проінформував пані посла Канади про скупчення військ Росії біля кордонів України. Загрозу євроатлантичній безпеці несуть масштабні навчання збройних сил Росії та Білорусі "Захід-2021", які заплановані на вересень цього року та мають агресивний характер.
Такі дії Росії кидають виклик безпеці України та НАТО, що має бути збалансовано спільними зусиллями,
– наголосив Роман Машовець.
Він зазначив, що одним зі шляхів покращення безпекової ситуації можуть стати зокрема спільні військові навчання України та Альянсу. Крім того, доцільно підвищити рівень бойової готовності військ у країнах НАТО, які межують з Україною.
Ескалація на Донбасі: що відбувається
- Головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак повідомив про російську загрозу. За даними розвідки, Росія стягує армію і важке озброєння до кордону.
- У ЗМІ США з'явилася інформація, що держава приводить своє військо у повну бойову готовність через такі дії Росії.
- Міністр оборони США Ллойд Остін наголосив, що у разі, якщо Росія почне ескалацію на Донбасі, США не залишать Україну на одинці.
- Президент України Володимир Зеленський сказав, що Україна готова до провокацій, а "Росія грає м'язами".
- Подібну думку висловив і колишній спецпредставник США з питань України Курт Волкер. Він зазначив, що Росія чинить психологічний тиск на Україну.
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