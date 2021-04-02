Масштабні навчання збройних сил Росії та Білорусі, які заплановані на вересень цього року, мають агресивний характер. Ба більше, вони несуть загрозу не лише Україні, а й євроатлантичній безпеці.

Тему російсько-білоруських навчань обговорили заступник керівника Офісу Президента Роман Машовець і пані посол Канади в Україні Лариса Ґаладза. Мова загалом йшлася про ескалацію російської агресії на Сході.

До теми Канада підтримує Україну: Кулеба обговорив із Марком Гарно ескалацію на Донбасі

Росія кидає виклик безпеці НАТО

Машовець наголосив, що останніми подіями Росія показує небажання виконувати міжнародні домовленості. Вона вдається до провокацій і систематичного порушення режиму припинення вогню.

Заступник керівника Офісу Президента проінформував пані посла Канади про скупчення військ Росії біля кордонів України. Загрозу євроатлантичній безпеці несуть масштабні навчання збройних сил Росії та Білорусі "Захід-2021", які заплановані на вересень цього року та мають агресивний характер.

Такі дії Росії кидають виклик безпеці України та НАТО, що має бути збалансовано спільними зусиллями,

– наголосив Роман Машовець.

Він зазначив, що одним зі шляхів покращення безпекової ситуації можуть стати зокрема спільні військові навчання України та Альянсу. Крім того, доцільно підвищити рівень бойової готовності військ у країнах НАТО, які межують з Україною.

Напередодні голова МЗС України Дмитро Кулеба телефоном погорив із головою МЗС Канади Марком Гарно. Канадський міністр засудив провокації Росії та концентрацію її військ поблизу українського кордону. Він підтвердив непохитну підтримку Канадою суверенітету та територіальної цілісності України.

Ескалація на Донбасі: що відбувається