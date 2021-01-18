Беларусь тайно приглашает на свою границу силовиков ФСБ: чем это грозит Украине
На белорусско-украинскую границу могут прийти пограничные подразделения российской ФСБ (Федеральной службы безопасности). Возникла опасность, что Украина получит еще 1000 километров границы противостояния с врагом.
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Силовые структуры из Минска написали секретное письмо в Кремль, но о его содержание стало известно украинской разведке, пишет ТСН. В тексте письма россиянам предлагают "создать разведывательные пункты на границе с Украиной".
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О чем говорится в секретном письме из Минска в Москву
Речь идет о письме от главного белорусского пограничника Анатолия Лаппа к российскому коллеге – первому заместителю ФСБ (Федеральная служба безопасности) Владимиру Кулешову. Совместные российско-белорусские пограничные пункты в тексте письма называют "постами радиоэлектронной и технической разведки".
Мы проводим контрразведывательные мероприятия. Понимаем, что могут создать союз (Россия и Беларусь – 24 канал) и общие вооруженные силы или вооруженные силы под единым командованием,
– заявил командующий Объединенных сил ВСУ Сергей Наев.
Указанное письмо из Беларуси датировано 17 декабря 2020 года. Пограничники Украины отметили, что с тех пор на заставах в Беларуси заметна суета – там начали вести себя интенсивнее, как подчеркнул начальник отдела инспекторов пограничной службы "Задериевка" Олег Омельчишин.
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Если на границе Беларуси и Украины поставят посты с силовиками из ФСБ, то разведчики страны-агрессора смогут спокойно наблюдать движение украинской техники в приграничной полосе и слушать весь эфир – от мобильных телефонов до зашифрованных средств связи.
Они будут использовать средства такие же, как на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей,
– уверен Сергей Наев.
Здесь еще следует учесть и то, что до сих пор границу с Беларусью считали спокойной, несколько военных частей здесь даже расформировали (например, А4558 в Нежине). Теперь же самопровозглашенный президент Беларуси Лукашенко, видимо, решил несколько прогнуться под Россию, ведь его пугают массовые протесты в стране против его власти.
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