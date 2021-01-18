На белорусско-украинскую границу могут прийти пограничные подразделения российской ФСБ (Федеральной службы безопасности). Возникла опасность, что Украина получит еще 1000 километров границы противостояния с врагом.

Беларусь попросила Россию прислать силовиков на границу с Украиной

Силовые структуры из Минска написали секретное письмо в Кремль, но о его содержание стало известно украинской разведке, пишет ТСН . В тексте письма россиянам предлагают "создать разведывательные пункты на границе с Украиной".

Советуем прочитать Протестная зарядка, задержание чемпионки: что происходило в Беларуси 17 января – фото, видео

О чем говорится в секретном письме из Минска в Москву

Речь идет о письме от главного белорусского пограничника Анатолия Лаппа к российскому коллеге – первому заместителю ФСБ (Федеральная служба безопасности) Владимиру Кулешову. Совместные российско-белорусские пограничные пункты в тексте письма называют "постами радиоэлектронной и технической разведки".

Мы проводим контрразведывательные мероприятия. Понимаем, что могут создать союз (Россия и Беларусь – 24 канал) и общие вооруженные силы или вооруженные силы под единым командованием,

– заявил командующий Объединенных сил ВСУ Сергей Наев.

Указанное письмо из Беларуси датировано 17 декабря 2020 года. Пограничники Украины отметили, что с тех пор на заставах в Беларуси заметна суета – там начали вести себя интенсивнее, как подчеркнул начальник отдела инспекторов пограничной службы "Задериевка" Олег Омельчишин.

Чем грозит Украине привлечение россиян на белорусскую границу

Если на границе Беларуси и Украины поставят посты с силовиками из ФСБ, то разведчики страны-агрессора смогут спокойно наблюдать движение украинской техники в приграничной полосе и слушать весь эфир – от мобильных телефонов до зашифрованных средств связи.

Они будут использовать средства такие же, как на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей,

– уверен Сергей Наев.

Здесь еще следует учесть и то, что до сих пор границу с Беларусью считали спокойной, несколько военных частей здесь даже расформировали (например, А4558 в Нежине). Теперь же самопровозглашенный президент Беларуси Лукашенко, видимо, решил несколько прогнуться под Россию, ведь его пугают массовые протесты в стране против его власти.