На білорусько-український кордон можуть прийти прикордонні підрозділи з російської ФСБ (Федеральної служби безпеки). Тож є загроза, що Україна отримає ще 1000 кілометрів межі протистояння з ворогом.

Білорусь попросила Росію прислати силовиків на кордон з Україною

Силові структури з Мінська написали таємного листа до Кремля, але про його вміст стало українській розвідці, пише ТСН. У тексті листа росіянам пропонують "створити розвідувальні пункти на кордоні з Україною".

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Про що мовиться у таємному листі з Мінська до Москви

Мовиться про лист від головного білоруського прикордонника Анатолія Лаппа до російського колеги – першого заступника ФСБ (Федеральна служба безпеки) Володимира Кулішова. Спільні російсько-білоруські прикордонні пункти у тексті листа називають "постами радіоелектронної та технічної розвідки".

Ми вживаємо контррозвідувальних заходів. Розуміємо, що можуть створити союз (Росія та Білорусь – 24 канал) і спільні збройні сили або збройні сили під єдиним командуванням,

– заявив командувач Об'єднаних сил ЗСУ Сергій Наєв.

Зазначений лист із Білорусі датований 17 грудня 2020 року. Прикордонники України зауважили, що відтоді на заставах у Білорусі помітна метушня – там почали поводитися інтенсивніше, як зазначив начальник відділу інспекторів прикордонної служби "Задеріївка" Олег Омельчишин.

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Якщо на кордоні Білорусі та України поставлять пости з силовиками з ФСБ, то розвідники країни-агресора спокійно спостерігатимуть рух української техніки в прикордонній смузі й слухатимуть весь ефір – від мобільних телефонів до зашифрованих засобів зв’язку.

Вони будуть використовувати засоби такі ж, як на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей,

– упевнений Сергій Наєв.

Тут ще слід врахувати й те, що досі кордон із Білоруссю вважали спокійним, кілька військових частин тут навіть розформували (наприклад, А4558 у Ніжині). Тепер же самопроголошений президент Білорусі Лукашенко, вочевидь, вирішив дещо прогнутися під Росію, адже його лякають масові протести у країні проти його влади.

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