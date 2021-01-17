Докладніше про акції протесту 17 січня читайте у матеріалі 24 каналу.

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Рано-вранці жителі Тракторного селища, Велозаводу та "Шариків" (це все райони в Мінська) вже вийшли на прогулянку.

Акція солідарності в районі тракторного заводу: дивіться відео

Крім того, протестну ходу влаштували жителі селища Боровляни, що в Мінському районі. Відбулося це, коли ще було темно. Люди скандували: "Жыве Беларусь", "Віримо, можемо, переможемо", "Рано-вранці боровляни вийшли проганять тирана".

Марш у Боровлянах: дивіться відео

А у спальному районі Брилевичі люди вийшли на балкони з біло-червоно-білими прапорами та прочитали вірш Янки Купали.

Акція жителів Брилевичів: дивіться відео

А мешканці столичного комплексу "Магістр" зробили ранкову зарядку з біло-червоно-білими прапорами. Водночас вигукували: "Дурної влади не боїмося. У відповідь на місці пробіжимося".

Протестна зарядка в Мінську: дивіться відео

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Фільм про студентський протестний рух

Студенти юрфаку Білоруського держуніверситету опублікували фільм, в якому розповідають про 4 місяці студентського протестного руху.

Нас залякували, влаштовували публічні страти, нас тиснули обличчям в бруд, бруднили нашою кров'ю одяг, кийки та підлоги автозаків. Вони думали, що разнорядку виконано. Ці малолітки нарешті замовкнуть та почнуть виконувати те, з чим так добре давали собі раду в попередні роки – мовчати та втрачати повагу до себе. Вони думали, що це кінець для нас. Це лише початок,

– наголосили автори стрічки.

Студентський фільм про протести в Білорусі: дивіться відео

Черговий провладний автопробіг

Прихильника самопроголошеного президента зібралися біля аквапарку "Лебединий". Опісля з державними прапорами рушили на авто вулицями Мінська. До слова, таке дійство мало назву "За єдину Білорусь".

Акція прихильників Лукашенка: дивіться відео

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Що відомо про затриманих

Білоруські правоохоронці ще напередодні затримали інвестора та одного з найвпливовіших білоруських бізнесменів Валерія Остринського. В понеділок, 18 січня, над ним має пройти суд. За словами його дружини, затримали підприємця за прапор, який висів у них на хуторі.

У п'ятницю, 15 січня, ввечері приїхали з малими на хутір на вихідні. У суботу о 8 ранку приїхала міліція. Надійшла скарга від місцевого жителя (кілька бабок-дідів, ферма), вони повинні відреагувати,

– розповіла Тетяна Бакланова.



Валерій Остринський / Фото взято з фейсбуку Валерія Остринського

Ще одного бізнесмена – генерального директора компанії "Квінфуд" Валерія Загорського затримали вже в неділю в Гродно. За інформацією ЗМІ, його забрали за "неправильну" маску на обличчі – на ній було зображення "Погоні". Зараз чоловік перебуває у відділку міліції. Окрім Загорського, в Гродно затримали ще 4 осіб.

Зауважимо! "Квінфуд" випускає м'ясні консерви (тушковане м'ясо, паштети, м'ясні каші) під відомою в Білорусі та за кордоном маркою "Гродфуд".

Крім того, 17 cічня затримали Анастасію Калашнікову. Вона – фельдшер виїзної бригади, багаторазова чемпіонка та призер чемпіонату Білорусі з тайського боксу та кікбоксингу, призер міжнародних турнірів.



Анастасія Калашнікова / Фото TUT.by

А журналісток телеканалу "Белсату" Катерину Андрєєву та Дарину Чульцову звинувачують у завданні збитків Мінськтрансу на 11 562 рубля 14 копійок (понад 127 тисяч гривень). Вони нібито активно брали участь і керували "груповими діями, що грубо порушують громадський порядок і які спричинили за собою порушення роботи громадського транспорту: 13 автобусних, 3 тролейбусних і 3 трамвайних маршрутів.

Дівчат затримали ще 15 листопада. Їм закидають статтю про організація та підготовка дій, що грубо порушують громадський порядок, або активну участь в них.



Катерина Андрєєва та Дарина Чульцова / Фото видання Белсат

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