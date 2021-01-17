Рано-вранці жителі Тракторного селища, Велозаводу та "Шариків" (це все райони в Мінська) вже вийшли на прогулянку.
Крім того, протестну ходу влаштували жителі селища Боровляни, що в Мінському районі. Відбулося це, коли ще було темно. Люди скандували: "Жыве Беларусь", "Віримо, можемо, переможемо", "Рано-вранці боровляни вийшли проганять тирана".
Марш у Боровлянах: дивіться відео
А у спальному районі Брилевичі люди вийшли на балкони з біло-червоно-білими прапорами та прочитали вірш Янки Купали.
Акція жителів Брилевичів: дивіться відео
А мешканці столичного комплексу "Магістр" зробили ранкову зарядку з біло-червоно-білими прапорами. Водночас вигукували: "Дурної влади не боїмося. У відповідь на місці пробіжимося".
Протестна зарядка в Мінську: дивіться відео
Цікаво
Нічого надзвичайного: Лукашенко вважає, що білоруси протестують через закриття кордонів
Фільм про студентський протестний рух
Студенти юрфаку Білоруського держуніверситету опублікували фільм, в якому розповідають про 4 місяці студентського протестного руху.
Нас залякували, влаштовували публічні страти, нас тиснули обличчям в бруд, бруднили нашою кров'ю одяг, кийки та підлоги автозаків. Вони думали, що разнорядку виконано. Ці малолітки нарешті замовкнуть та почнуть виконувати те, з чим так добре давали собі раду в попередні роки – мовчати та втрачати повагу до себе. Вони думали, що це кінець для нас. Це лише початок,
– наголосили автори стрічки.
Студентський фільм про протести в Білорусі: дивіться відео Черговий провладний автопробіг
Прихильника самопроголошеного президента зібралися біля аквапарку "Лебединий". Опісля з державними прапорами рушили на авто вулицями Мінська. До слова, таке дійство мало назву "За єдину Білорусь".
Акція прихильників Лукашенка: дивіться відео
Актуально
Суд у Білорусі залишив опозиціонерку Колесникову під арештом ще на 1,5 місяці Що відомо про затриманих
Білоруські правоохоронці ще напередодні затримали інвестора та одного з найвпливовіших білоруських бізнесменів
Валерія Остринського. В понеділок, 18 січня, над ним має пройти суд. За словами його дружини, затримали підприємця за прапор, який висів у них на хуторі.
У п'ятницю, 15 січня, ввечері приїхали з малими на хутір на вихідні. У суботу о 8 ранку приїхала міліція. Надійшла скарга від місцевого жителя (кілька бабок-дідів, ферма), вони повинні відреагувати,
– розповіла Тетяна Бакланова.
Валерій Остринський / Фото взято з фейсбуку Валерія Остринського
Ще одного бізнесмена – генерального директора компанії "Квінфуд"
Валерія Загорського затримали вже в неділю в Гродно. За інформацією ЗМІ, його забрали за "неправильну" маску на обличчі – на ній було зображення "Погоні". Зараз чоловік перебуває у відділку міліції. Окрім Загорського, в Гродно затримали ще 4 осіб.
Зауважимо! "Квінфуд" випускає м'ясні консерви (тушковане м'ясо, паштети, м'ясні каші) під відомою в Білорусі та за кордоном маркою "Гродфуд".
Крім того, 17 cічня затримали
Анастасію Калашнікову. Вона – фельдшер виїзної бригади, багаторазова чемпіонка та призер чемпіонату Білорусі з тайського боксу та кікбоксингу, призер міжнародних турнірів.
Анастасія Калашнікова / Фото TUT.by
А журналісток телеканалу "Белсату"
Катерину Андрєєву та Дарину Чульцову звинувачують у завданні збитків Мінськтрансу на 11 562 рубля 14 копійок (понад 127 тисяч гривень). Вони нібито активно брали участь і керували "груповими діями, що грубо порушують громадський порядок і які спричинили за собою порушення роботи громадського транспорту: 13 автобусних, 3 тролейбусних і 3 трамвайних маршрутів.
Дівчат затримали ще 15 листопада. Їм закидають статтю про організація та підготовка дій, що грубо порушують громадський порядок, або активну участь в них.
Катерина Андрєєва та Дарина Чульцова / Фото видання Белсат
До речі
У Лукашенка заберуть чемпіонат світу з хокею – коли офіційно оголосять рішення Що було в інших білоруських містах і селищах