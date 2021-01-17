Подробнее об акциях протеста 17 января читайте в материале 24 канала.

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Рано утром жители Тракторного поселка, Велозавода и "Шариков" (это все районы в Минске) уже вышли на прогулку.

Акция солидарности в районе тракторного завода: смотрите видео

Кроме того, протестное шествие устроили жители поселка Боровляны, что в Минском районе. Произошло это, когда еще было темно. Люди скандировали:" Жыве Беларусь", "Верим, можем, переможем", "Рано утром боровляне вышли прогонять тирана".

Марш в Боровлянах: смотрите видео

А в спальном районе Брилевичи люди вышли на балконы с бело-красно-белыми флагами и прочитали стихотворение Янки Купалы.

Акция жителей Брилевичей: смотрите видео

А жители столичного комплекса "Магистр" сделали утреннюю зарядку с бело-красно-белыми флагами. В то же время восклицали: "Глупой власти не боимся. В ответ на месте пробежимся".

Протестная зарядка в Минске: смотрите видео

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Фильм о студенческом протестном движении

Студенты юрфака Белорусского госуниверситета опубликовали фильм, в котором рассказывают об 4 месяца студенческого протестного движения.

Нас запугивали, устраивали публичные казни, нас давили лицом в грязь, пачкали нашей кровью одежду, дубинки и полы автозаков. Они думали, что разнорядка выполнена. Эти малолетки наконец замолчат и начнут выполнять то, с чем так хорошо справлялись в предыдущие годы – молчать и терять уважение к себе. Они думали, что это конец для нас. Это только начало,

– подчеркнули авторы ленты.

Студенческий фильм о протестах в Беларуси: смотрите видео

Очередной провластный автопробег

Сторонники самопровозглашенного президента собрались у аквапарка "Лебяжий". После с государственными флагами двинулись на авто по улицам Минска. К слову, такое действо называлось "за Единую Беларусь".

Акция сторонников Лукашенко: смотрите видео

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Что известно о задержанных

Белорусские правоохранители еще накануне задержали инвестора и одного из самых влиятельных белорусских бизнесменов Валерия Остринского. В понедельник, 18 января, над ним должен пройти суд. По словам его жены, задержали предпринимателя за флаг, который висел у них на хуторе.

В пятницу, 15 января, вечером приехали с малыми на хутор на выходные. В субботу в 8 утра приехала милиция. Поступила жалоба от местного жителя (несколько бабок-дедов, ферма), они должны отреагировать,

– рассказала Татьяна Бакланова.



Валерий Остринский / Фото взято из Фейсбука Валерия Остринского

Еще одного бизнесмена – генерального директора компании "Квинфуд" Валерия Загорского задержали уже в воскресенье в Гродно. По информации СМИ, его забрали за "неправильную" маску на лице – на ней было изображение "Погони". Сейчас мужчина находится в отделении милиции. Кроме Загорского, в Гродно задержали еще 4 человек.

Заметим! "Квинфуд "выпускает мясные консервы (тушеное мясо, паштеты, мясные каши) под известной в Беларуси и за рубежом маркой "Гродфуд".

Кроме того, 17 января задержали Анастасию Калашникову. Она – фельдшер выездной бригады, многократная чемпионка и призер чемпионата Беларуси по тайскому боксу и кикбоксингу, призер международных турниров.



Анастасия Калашникова / Фото TUT.by

А журналисток телеканала "Белсат" Екатерину Андрееву и Дарью Чульцову обвиняют в нанесении ущерба Минсктрансу на 11 562 рубля 14 копеек (более 127 тысяч гривен). Они якобы активно участвовали и руководили "групповыми действиями, грубо нарушающими общественный порядок и повлекшими за собой нарушение работы общественного транспорта: 13 автобусных, 3 троллейбусных и 3 трамвайных маршрута.

Девушек задержали еще 15 ноября. Им вменяют статью об организации и подготовке действий, грубо нарушающих общественный порядок, или активное участие в них.



Екатерина Андреева и Дарья Чульцова / Фото издания Белсат

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