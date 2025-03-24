Будут использовать авиацию и БпЛА: Лукашенко приказал проверить боеготовность армии

Лукашенко поручил проверить боевую готовность своих вооруженных сил. В понедельник, 24 марта, одной из частей дали ряд задач.

Проверка будет включать даже авиацию и дроны. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на белорусское минобороны.

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Белорусской армии приказали учесть "опыт современных военных конфликтов"

Так, личному составу одной из воинских частей приказали выполнить "комплекс мероприятий по подготовке техники и вооружения к выполнению учебно-боевых задач".

В том числе осуществить загрузку материальных средств и осуществить выдвижение на один из полигонов вооруженных сил,

– говорится в заявлении минобороны Беларуси.

Затем подразделения должны провести мероприятия по инженерному оборудованию, маскировки, охраны и обороны, а также выполнить контрольные стрельбы из штатного вооружения.

Лукашенко приказал создать "обстановку, приближенную к боевой", учитывая "опыт современных военных конфликтов" – поэтому проверка включает задействование ударных и разведывательных БпЛА, а также авиации.

"️Обращаем внимание, что во время проверки запланировано передвижение военной техники, возможно временное ограничение движения гражданского транспорта по дорогам общего пользования и участками местности", – поспешили предупредить в минобороны белорусов.