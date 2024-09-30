В Беларуси снова объявили о проверке боеготовности: в ЦПД объяснили, есть ли угроза

Сегодня появилась информация, что белорусское минобороны заявило о начале проверки подразделений и воинских частей вооруженных сил их страны.

У Центре противодействия дезинформации объяснили, что это может означать и есть ли угроза.

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Беларусь проверяет свою боеготовность

Масштабная проверка боеготовности белорусских войск – это часть политики Кремля по созданию напряжения на границе Украины с Беларусью,

– говорится в сообщении.

В ЦПД отметили, что на сегодня основная угроза для Украины со стороны Беларуси – информационная.

Там указали, что постоянными проверками войск на фоне воинственных заявлений белорусских чиновников, Кремль пытается постоянно нагнетать напряжение на границе и удержать на белорусском направлении наши силы.

Сейчас у Беларуси на границе нет сил для вторжения на территорию Украины,

– отметили в Центре противодействия дезинформации.

Отметим, что в телеграмм-канале "Беларускі Гаюн" сообщалось, что 30 сентября начат очередной этап проверки соединений и воинских частей ВС Беларуси, о чем заявило минобороны Беларуси.

В ходе проверки основной акцент будет сделан "на готовности и способности выполнять задачи по назначению воинскими частями и подразделениями ВВС и войск ПВО"

Там добавили, что в соответствии, к проверке могут быть привлечены 2 зенитных ракетных и 2 радиотехнические бригады, 5 зенитных ракетных полков и 3 авиационные базы.

На выполнение учебно-боевых задач будут задействованы все полигоны вооруженных сил Беларуси. В ходе проверки планируется призыв военнообязанных из запаса.