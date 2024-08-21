Анализируя эту информацию, стоит обратить внимание на то, что было месяц назад. Такое мнение 24 Каналу высказал военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан, заметив, что тогда часть беспилотников заходила на белорусскую территорию.

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Что может означать развертывание войск

Во время атак по Украине, дроны летели через белорусскую границу. Тогда в стране даже приняли решение поднять авиацию.

С военной точки зрения, белорусское командование понимает, что впереди масштабная российская атака, поэтому разворачивает системы ПВО на границе с Украиной. Это военная необходимость, которая означает, что впереди действительно может быть атака,

– предположил Роман Свитан.

Он добавил, что, вероятно, обстрел будет "Шахедами", хотя не стоит исключать использование ракет. До сих пор непонятно, почему российские БПЛА заходят на территорию Беларуси, но это случается. Поэтому во избежание неприятных инцидентов власти могли принять решение о развертывании войск.

Как правило, российские дроны используют белорусскую территорию, чтобы развернуться, а затем снова зайти в Украину на большую глубину. Можно предположить, что белорусы знают о подготовке к атаке и возможности захода на их территорию, поэтому обезопасились.

Украина вряд ли будет работать по Беларуси, поэтому в этом смысле им не стоит волноваться,

– подчеркнул полковник ВСУ в запасе.