Аналізуючи цю інформацію, варто звернути увагу на те, що було місяць тому. Таку думку 24 Каналу висловив військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан, зауваживши, що тоді частина безпілотників заходила на білоруську територію.

До теми Білорусь розгорнула авіацію та війська ППО на кордоні з Україною

Що може означати розгортання військ

Під час атак по Україні, дрони летіли через білоруський кордон. Тоді в країні навіть ухвалили рішення підійняти авіацію.

З воєнного погляду, білоруське командування розуміє, що попереду масштабна російська атака, тому розгортає системи ППО на кордоні з Україною. Це воєнна необхідність, яка означає, що попереду справді може бути атака,

– припустив Роман Світан.

Він додав, що, ймовірно, обстріл буде "Шахедами", хоча не варто відкидати використання ракет. Досі незрозуміло, чому російські БпЛА заходять на територію Білорусі, але це трапляється. Відтак для уникнення неприємних інцидентів влада могла ухвалити рішення про розгортання військ.

Як правило, російські дрони використовують білоруську територію, щоб розвернутися, а потім знову зайти в Україну на більшу глибину. Можна припустити, що білоруси знають про підготовку до атаки та можливість заходу на їхню територію, тому убезпечуються.

Україна навряд чи працюватиме по Білорусі, тому в цьому сенсі їм не варто хвилюватися,

– підкреслив полковник ЗСУ в запасі.