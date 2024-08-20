Власне, це сталося через день після того, як диктатор Алєксандр Лукашенко оголосив, що розмістить майже третину військових у країні вздовж кордону. Про що повідомили у виданні AP.

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Білорусь розгорнула авіацію і війська ППО на кордоні з Україною

Білоруські військові розгорнули зенітні ракети та солдатів радіотехнічного корпусу. Про це заявив на національному телебаченні генерал-майор Андрей Лук'янович, командувач білоруськими військами протиповітряної оборони.

Зазначимо, що він назвав цей крок значним збільшенням. У видання AP нагадали, що загалом білоруська армія налічує близько 60 000 військових.

Нагадаємо, що самопроголошений президент Білорусі Алєксандр Лукашенко заявив, що нібито вони "були змушені перекинути" до кордону з Україною майже третину своєї армії. За словами диктатора, це трапилось тому, що там перебувають нібито понад 120 тисяч українських військових.