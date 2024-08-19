Також білоруський диктатор гордо заявив, що перекинув "третину своїх військ" на кордон з Україною. Ексспівробітник СБУ Іван Ступак у розмові з 24 Каналом пояснив, чи реальні погрози Лукашенка.

Читайте більше Лукашенко цинічно заявив, що в Україні б "дуже зраділи", якби Росія застосувала ядерну зброю

Залякування Лукашенка військами на кордоні

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко повідомив, що буцімто перекинув до кордону з Україною третину свого війська. Хоч Держприкордонслужба України спростовує активність білорусів на кордоні. Цікаво, що Лукашенко не вперше повідомляє про підсилення кордону.

Нещодавно також були заяви про те, що Білорусь перекинула на кордон додаткові РСЗВ "Полонез" і комплекси "Іскандер".

Лукашенко чудово грається. Коли він каже про третину армії – це звучить багато. Але загалом у білоруській армії – 65 тисяч особового складу: з них цивільний компонент – 20 тисяч, 40 – всі види військ. Тобто третина – це близько 10 – 12 тисяч військових, але наші прикордонники і їх не бачать. Це риторика на російську сторону, мовляв, він тримає кордони. Це його намагання уникнути участі у війні в Україні,

– наголосив Іван Ступак.

Не дивно, що Владімір Путін міг посилити тиск на Лукашенка через наступ ЗСУ у Курській області. Російських сил там не вистачає, але Білорусь не хоче відправляти туди власних військових.

Тож Олександр Лукашенко у своїх численних інтерв'ю за останній час намагається всіляко показати, що він щось зараз робить. А ось втягнення його у війну – це вже зайве. Він, до слова, вже двічі з моменту Курської операції, пропонував Росії та Україні завершити війну.

Тема ядерної зброї закрита

Не обійшлося в інтерв'ю Лукашенка без заяв про ядерну зброю. Спочатку він пригрозив країнам Заходу, що у випадку вторгнення у Білорусь (про яке ніхто і не думає), він натисне "червону кнопку". Згодом він цинічно заявив, що, мовляв, і для України, і для Заходу стане "подарунком" удар ядерною зброєю.

Він між рядків каже, що від них не буде таких "подарунків" для України. Лукашенко цитує своїх друзів по ОДКБ, ШОС, говорячи, що при застосуванні ядерної зброї вони позбудуться своїх останніх союзників, він них усі відвернуться. Тому такого "подарунку" західним країнам не зроблять. Я так бачу, що тема ядерної зброї для них закрита,

– пояснив Ступак.

Варто також відзначити, що Лукашенко не керує тактичною ядерною зброєю. Навіть якщо Росія все ж перемістила на територію Білорусі якусь частину – контроль над тією самою "червоною кнопкою" залишається у Путіна.