Беларусь решила не рисковать разрывом отношений с Украиной

После заявления Лукашенко по Крыму в интервью Киселеву возник вопрос подтверждения громких фраз. Или документ, или действия.

В качестве формального повода "приехать" можно было считать торжества, посвященные Максиму Богдановичу (классику белорусской литературы – ред.) . Как-никак – 130 лет. Анонсировали визит беларуской делегации в Крым.

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Отправили кого не жалко

Она и приехала. В весьма забавном составе: аналитики (провластные) А. Шпаковский и А. Дзермант и руководитель оргкомитета пророссийской партии "Союз", С. Лушч, аналитик БИСИ Алексей Авдонин и Зампред движения "Белая Русь" Александр Шацько.

С одной стороны никто из упомянутых не занимает сколь либо значимых постов в системе власти. С другой, Авдонин должен продемонстрировать связь с АП, Шацько, типа, представитель политических элит. Это, если сильно напрячься.

Таким образом, в Минске решили таки пока не рисковать разрывом отношений с Украиной. Подстраховались и попытались сформировать делегацию из тех, кого не жалко.

Россия проглотит обиду?

Москву это вряд ли удовлетворит. Поэтому на "крымскую тему" Лукашенко будут толкать дольше.

С выдумкой, задором и настойчивостью.

Будет интересно.

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