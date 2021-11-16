Такое мнение высказал командующий Объединенных сил ВСУ, генерал-лейтенант Сергей Наев. По его словам, Москва хочет превратить Беларусь в свою военную базу вроде уже созданной в оккупированном Крыму.

Важно Мигранты во время штурма проломили череп польскому полицейскому

Более того, Кремль решительно настроен это сделать. Наев, предположил, что дальнейшая информационная конфронтация Беларуси и Украины будет происходить по указанию из Москвы.

Это может в ближайшей перспективе иметь угрозу реальных провокаций на границе во время дальнейших совместных учений,

– заявил Наев.

Руководство Беларуси готово идти на уступки Москве, если речь идет о важных для России вопросах в обмен на удержание власти Лукашенко, а также экономических преференциях. Доказательством этого, по мнению Наева, являются последние события с участием мигрантов.

Справка. На белорусско-польской границе 8 ноября заметили тысячи мигрантов. Ситуация там обостряется с каждым днем все больше.

Украина укрепляет границу с Беларусью