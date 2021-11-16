Такое мнение высказал командующий Объединенных сил ВСУ, генерал-лейтенант Сергей Наев. По его словам, Москва хочет превратить Беларусь в свою военную базу вроде уже созданной в оккупированном Крыму.
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Более того, Кремль решительно настроен это сделать. Наев, предположил, что дальнейшая информационная конфронтация Беларуси и Украины будет происходить по указанию из Москвы.
Это может в ближайшей перспективе иметь угрозу реальных провокаций на границе во время дальнейших совместных учений,
– заявил Наев.
Руководство Беларуси готово идти на уступки Москве, если речь идет о важных для России вопросах в обмен на удержание власти Лукашенко, а также экономических преференциях. Доказательством этого, по мнению Наева, являются последние события с участием мигрантов.
Украина укрепляет границу с Беларусью
- Украина укрепляет границу с Беларусью, принимая во внимание миграционный кризис.
- Важно, что действия координируют с Польшей и Литвой. Все три страны пытаются защититься от мигрантов из Беларуси.
- В МИД Украины назвали кризис "искусственно созданным".