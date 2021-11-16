Таку думку висловив командувач Об'єднаних сил ЗСУ, генерал-лейтенант Сергій Наєв. За його словами, Москва хоче перетворити Білорусь на свою військову базу начебто вже створеної в окупованому Криму.

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Ба більше, Кремль рішуче налаштований це зробити. Наєв, припустив, що подальша інформаційна конфронтація Білорусі та України відбуватиметься за вказівкою з Москви.

Це може в найближчій перспективі мати загрозу реальних провокацій на кордоні під час подальших спільних навчань,

– заявив Наєв.

Керівництво Білорусі готове йти на поступки Москві, якщо мовиться про важливі для Росії питання в обмін на утримання влади Лукашенком, а також економічні преференції. Доказом цього, на думку Наєва, є останні події за участі мігрантів.

Довідка. На білорусько-польському кордоні 8 листопада помітили тисячі мігрантів. Ситуація там загострюється з кожним днем все більше.

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