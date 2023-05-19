Об этом 24 Каналу рассказал заместитель командира белорусского полка Калиновского Вадим Кабанчук. По его словам, неважно, какое именно ядерное оружие разместят в Беларуси. Это в любом случае рисует большую мишень над всей страной и лично Лукашенко.

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Беларусь сейчас оккупирована

Как подчеркнул Кабанчук, Беларусь сейчас находится под оккупацией. Там без всяких правовых норм расположены чужие российские войска. Сначала они еще объявляли так называемые "военные учения". А сейчас и этого не делают.

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Такая ситуация идет с февраля 2022 года. А Лукашенко пытался следовать указаниям Москвы. Хотя сейчас он понимает, что этот "Титаник" начинает тонуть. И ему нужно как-то оттуда выпрыгнуть. Но сомнительно, что украинское общество сможет простить Лукашенко.

То, что со стороны Беларуси прилетело около 800 ракет… Что была Буча, Ирпень, Гостомель из-за предательства со стороны Беларуси, где обещали, что нападения с их стороны не будет. Не уверен, что украинское общество все это забудет. Как бы он ни петлял, ответить ему придется,

– убежден Кабанчук.

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