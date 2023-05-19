Про це 24 Каналу розповів заступник командира білоруського полку Калиновського Вадим Кабанчук. За його словами, неважливо, яку саме ядерну зброю розмістять в Білорусі. Це в будь-якому випадку малює велику мішень над усією країною та особисто Лукашенком.

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Білорусь зараз окупована

Як наголосив Кабанчук, Білорусь зараз перебуває під окупацією. Там без жодних правових норм розташовані чужі російські війська. Спочатку вони ще оголошували так звані "військові навчання". А зараз і цього не роблять.

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Така ситуація триває з лютого 2022 року. А Лукашенко намагався виконувати вказівки Москви. Хоч зараз він розуміє, що цей "Титанік" починає тонути. І йому потрібно якось звідти вистрибнути. Але сумнівно, що українське суспільство зможе пробачити Лукашенкові.

Те, що з боку Білорусі прилетіло десь 800 ракет… Що була Буча, Ірпінь, Гостомель через зраду з боку Білорусі, де обіцяли, що нападу з їхнього боку не буде. Не впевнений, що українське суспільство це все забуде. Як би він не петляв, відповісти йому доведеться,

– переконаний Кабанчук.

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