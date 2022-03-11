Непризнанные власти Республики Беларусь под диктаторством Александра Лукашенко призвали белорусов сдавать кровь – якобы ко "Дню донора крови железнодорожников". На самом деле кровь идет не для железнодорожников, а для раненых российских солдат, которые массово находятся в белорусских больницах.

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Количество раненых оккупантов на территории Беларуси настолько велико, что больницы вынуждены закрываться для гражданских людей и отказывать в услугах больным.

В частности, 1134 военный клинический медицинский центр в городе Гродно был освобожден от гражданских больных еще за несколько дней до начала вторжения России в Украину,

– указано в сообщении Центра противодействия дезинформации.

Россия скрывает реальное количество раненых и убитых оккупантов, чтобы не признавать собственное стратегическое поражение. Российские солдаты – раненые и убитые – либо остаются на территории Украины, либо перемещаются в Беларусь.

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