Невизнана влада Республіки Білорусь під диктаторством Олександра Лукашенка закликала білорусів здавати кров – нібито на відзнаку "Дня донора крові залізничників". Насправді кров іде не для залізничників, а для поранених російських солдатів, які масово перебувають у білоруських лікарнях.

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Кількість поранених окупантів на території Білорусі настільки велика, що лікарні змушені закриватися для цивільних людей та відмовляти у послугах хворим.

Зокрема 1134 військовий клінічний медичний центр у місті Гродно було звільнено від цивільних хворих ще за декілька днів до початку вторгнення Росії в Україну,

– зазначено в дописі Центру протидії дезінформації.

Росія приховує реальну кількість поранених та вбитих окупантів, щоб не визнавати власну стратегічну поразку. Російські солдати – поранені та вбиті – або лишаються на території України, або переміщаються до Білорусі.

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