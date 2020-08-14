Украина и Беларусь договорились об освобождении из-под стражи одного из задержанных во время протестов украинца. Он может вернуться в Украину уже 14 августа.

Единственное, что надо сделать украинцу, – это оплатить штраф. Об этом в эфире "Громадського радио" сообщил заместитель министра иностранных дел Евгений Енин.

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Мы постоянно работаем с белорусскими властями, наши консулы постоянно на связи с белорусскими коллегами. Мы имели контакты с министром иностранных дел Беларуси. Мы достигли предварительной договоренности, что один из задержанных оплатит штраф и сможет таким образом снять свои вопросы с белорусскими властями, после чего будут приняты меры по скорейшему его транзиту в Украину,

– уточнил он.

По словам дипломата, "очень сложно" установить место пребывания задержанных украинцев и получить возможность их посетить, однако он заверил, что "всем нашим гражданам окажут правовую помощь".

"Я не называю фамилий, мы работаем со всей ситуацией", – добавил Енин.

Так же неизвестна фамилия украинца, которого Минск пообещал освободить.

Что известно о задержанных в Беларуси украинцах: