Белорусские силовики жестко задержали в Минске волонтеров благотворительной организации "Восток SOS" – Константина Реуцкого и Евгения Васильева.

Все представленные документы подтверждали санкции прокурора о проведении обыска. Об этом в программе "Есть вопрос" на 24 канале рассказала правозащитница Татьяна Ревяка.

Важно Немедленно должны быть возвращены в Украину, – Денисова о задержанных в Беларуси украинцах

Она сообщила, что в рамках уголовного дела за массовые беспорядки было решение провести обыск в квартире в которой может проживать Константина Реуцкий.

Костя у меня остановился. На этом основании у меня был проведен обыск. По процедуре не было вопросов,

– рассказала Татьяна Ревяка.

"Я не знаю, какие вещи искали. Только спросили у меня, есть ли у Кости и Евгения дополнительная обувь. Это меня удивило. Не понимаю, почему должна быть дополнительная обувь у ребят", – добавила Ревяка.

Правозащитница вспомнила, что забрали компьютер, телефон и паспорт. Заодно забрали и ее собственный компьютер.

Читайте также Жесткое задержание двух украинских волонтеров в Минске: против них открыли дело

Она отметила, что даже через сутки неизвестно где Константин Реуцкий и Евгений Васильев находятся. Документы были оформлены не КГБ, поэтому сейчас их ищут по учреждениям, где держат задержанных и подозреваемых.

Смотрите комментарий правозащитницы в программе "Есть вопрос":

Что известно о задержанных украинских волонтерах