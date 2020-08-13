Обыск на квартире задержанных украинских журналистов в Беларуси: очевидцы рассказали детали
Белорусские силовики жестко задержали в Минске волонтеров благотворительной организации "Восток SOS" – Константина Реуцкого и Евгения Васильева.
Все представленные документы подтверждали санкции прокурора о проведении обыска. Об этом в программе "Есть вопрос" на 24 канале рассказала правозащитница Татьяна Ревяка.
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Она сообщила, что в рамках уголовного дела за массовые беспорядки было решение провести обыск в квартире в которой может проживать Константина Реуцкий.
Костя у меня остановился. На этом основании у меня был проведен обыск. По процедуре не было вопросов,
– рассказала Татьяна Ревяка.
"Я не знаю, какие вещи искали. Только спросили у меня, есть ли у Кости и Евгения дополнительная обувь. Это меня удивило. Не понимаю, почему должна быть дополнительная обувь у ребят", – добавила Ревяка.
Правозащитница вспомнила, что забрали компьютер, телефон и паспорт. Заодно забрали и ее собственный компьютер.
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Она отметила, что даже через сутки неизвестно где Константин Реуцкий и Евгений Васильев находятся. Документы были оформлены не КГБ, поэтому сейчас их ищут по учреждениям, где держат задержанных и подозреваемых.
Смотрите комментарий правозащитницы в программе "Есть вопрос":
Что известно о задержанных украинских волонтерах
- Участников благотворительной организации "Восток SOS" Реуцкого и Васильева задержали в Минске 12 августа.
- Против них открыли дела по статье "массовые беспорядки". Она предусматривает от 3 до 8 лет заключения.
- Вероятно, волонтеры находятся в одном из СИЗО Минска. Однако никакой связи с ними до сих пор нет.
- МИД Украины сообщает: неизвестно точно, где они: Беларусь никак не сообщает дипломатам их место пребывания.
- Их подозревают в причастности к протестам, которые вспыхнули, в том числе и Минске, 10 – 12 августа.