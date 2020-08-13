Білоруські силовики жорстко затримали в Мінську волонтерів благодійної організації "Восток SOS" – Костянтина Реуцького та Євгена Васильєва.

Усі представлені документи підтверджували санкції прокурора щодо проведення обшуку. Про це в програмі "Є питання" на 24 каналі розповіла правозахисниця Тетяна Ревяка.

Важливо Негайно мають бути повернуті в Україну, – Денісова про затриманих у Білорусі українців

Вона повідомила, що в межах кримінальної справи через масові заворушення було рішення провести обшук в помешканні до якої може стосуватися Костянтина Реуцький.

Костя у мене зупинився. На цій підставі у мене був проведений обшук. По процедурі не було питань,

– розповіла Тетяна Ревяка.

"Я не знаю, які шукали речі. Тільки спитали в мене, чи є в Кості та Євгена додаткове взуття. Це мене здивувало. Не розумію, чому мало б бути додаткове взуття у хлопців", – додала Ревяка.

Правозахисниця пригадала, що забрали комп’ютер, телефон та паспорт. Заодно забрали і її власний комп’ютер.

Читайте також Жорстке затримання двох українських волонтерів у Мінську: проти них відкрили справу

Вона зазначила, що навіть через добу невідомо де Костянтин Реуцький та Євген Васильєв перебувають. Документи були оформлені не КДБ, тому зараз їх шукають по установах, де тримають затриманих та підозрюваних.

Дивіться коментар правозахисниці в програмі "Є питання":

Що відомо про затриманих українських волонтерів