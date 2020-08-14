Україна та Білорусь домовились про звільнення з-під варти одного з затриманих під час протестів українця. Він може повернутися в Україну вже 14 серпня.

Єдине, що треба зробити українцю, – це сплатити штраф. Про це в ефірі "Громадського радіо" повідомив заступник міністра закордонних справ Євген Єнін.

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Ми постійно працюємо із білоруською владою, наші консули постійно на зв’язку із білоруськими колегами. Ми мали контакти із міністром закордонних справ Білорусі. Ми досягнули попередньої домовленості, що один із затриманих сплатить штраф і зможе в такий спосіб зняти свої питання з білоруською владою, після чого будуть вжиті заходи щодо якомога швидкого його транзиту в Україну,

– уточнив він.

За словами дипломата, "дуже складно" встановити місце перебування затриманих українців та отримали можливість їх відвідати, однак, він запевнив, що "всім нашим громадянам нададуть правову допомогу".

"Я не називаю прізвищ, ми працюємо з усією ситуацією", – додав Єнін.

Так само невідоме прізвище українця, якого Мінськ пообіцяв звільнити.

Що відомо про затриманих у Білорусі українців: