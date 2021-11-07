По информации СМИ, в Беларуси собираются сделать 5 национальных аэропортов международными. В частности, в приграничном Гродно.

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Увеличение рейсов

До марта 2022 года из аэропортов Стамбула, Дамаска и Дубая в Минск запланировано около 40 рейсов еженедельно. Журналисты отметили, что именно эти рейсы часто используют нелегалы.

Количество рейсов с Ближнего Востока выросло вдвое, если сравнивать с зимой 2019 – 2020 годов. Тогда было по 17 рейсов еженедельно, а после пандемии еще меньше.

Сколько прибывает мигрантов

Немецкие спецслужбы отмечают, что в Беларусь ежедневно прибывает около 800 – 1000 нелегальных мигрантов.

Какая ситуация на границе Беларуси