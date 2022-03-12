Беларусь усиливает границу на Волынском направлении: до сих пор есть угроза наступления

Беларусь усиливает границу с Украиной на Волынском направлении. Генштаб предостерегает, что белорусы могут таки наступить с войной.

Правда, до сих пор враг наступательных действий в этом направлении не проводил.

Важно В Беларуси заявили, что отправляют к границе Украины 5 батальонно-тактических групп

На Полесском направлении активные действия со стороны противника не зафиксировали. Русские понесли значительные потери, а теперь перегруппировывают войска.

Что этому предшествовало

Ранее писали, что белорусские войска могут начать вторжение в Украину уже 11 марта в 21:00. Такая информация появилась после переговоров Лукашенко с Путиным, а также после очередной провокации России. Оккупанты обстреляли белорусское село со стороны Украины.

К счастью, наступления не произошло.

Может заинтересовать – Лукашенко уже сделал свой выбор, – Вячорка: