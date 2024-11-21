Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на белорусские СМИ. Известно, что в 2020 году Веремейчик поддержал протесты в Беларуси, а после них выехал в Украину.

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Беларуси отдали бывшего бойца полка Калиновского

Согласно обнародованной информации, он был задержан во Вьетнаме 13 ноября и на следующий день передан белорусским спецслужбам. Обстоятельства задержания остаются неизвестными, как и то, как белорусские власти узнали о его пребывании в южноазиатской стране.

Отмечается, что его доставили в Беларусь на рейсе а/к Белавиа (B2978) из Москвы вечером 14 ноября. Этот самолет приземлился в Национальном аэропорту "Минск" в 23:48. В Беларусь Веремейчика доставили под конвоем, который состоял из трех человек.

Вьетнам выдал Беларуси Веремейчика: смотрите видео

После начала полномасштабной войны в 2022 году Василий Веремейчик ушел на фронт и присоединился к полку Калиновского. После этого белорус переехал из Украины в Литву, но там ему отказали в виде на жительство из-за прошлой службы в белорусской армии.

Под позывным "Пацук" он был заместителем командира батальона "Волат" и участвовал в боях в Херсонской, Николаевской и Луганской областях. В апреле 2022 года, во время боя на Николаевщине, получил ранение – из семи бойцов выжили только двое. За службу награжден медалью "Украина – превыше всего!".