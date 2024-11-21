Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на білоруські ЗМІ. Відомо, що у 2020 році Веремейчик підтримав протести в Білорусі, а після них виїхав в Україну.

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Білорусі віддали колишнього бійця полку Калиновського

Згідно з оприлюдненою інформацією, він був затриманий у В'єтнамі 13 листопада і наступного дня передано білоруським спецслужбам. Обставини затримання залишаються невідомими, як і те, як білоруська влада дізналася про його перебування в південноазіатській країні.

Зазначається, що його доставили до Білорусі на рейсі а/к Белавіа (B2978) із Москви увечері 14 листопада. Цей літак приземлився у Національному аеропорту "Мінськ" о 23:48. У Білорусь Веремейчика доставили під конвоєм, який складався з трьох осіб.

В'єтнам видав Білорусі Веремейчика: дивіться відео

Після початку повномасштабної війни у 2022 році Василь Веремейчик пішов на фронт і приєднався до полку Калиновського. Після цього білорус переїхав з України в Литву, але там йому відмовили у посвідці на проживання через минулу службу в білоруській армії.

Під позивним "Пацук" він був заступником командира батальйону "Волат" і брав участь у боях у Херсонській, Миколаївській та Луганській областях. У квітні 2022 року, під час бою на Миколаївщині, отримав поранення – із семи бійців вижили лише двоє. За службу нагороджений медаллю "Україна – понад усе!".