У Білорусі на державному телеканалі ОНТ 20 листопада показали розслідування під назвою "Біси: як хочуть захопити Білорусь" щодо нібито планів Заходу вторгнутися до Білорусі, передає 24 Канал із посиланням на російські і білоруські телеграм-канали.

Дивіться також Лукашенко зганьбився заявою: Не дай боже, у Білорусі у президенти жінку, хай будуть мужики

Що покажуть у фільмі

Як "з'ясували" пропагандисти, Мінську, буцімто, стало відомо про підготовку в Польщі терористичних осередків за підтримки спецпідрозділу "Грім".

Анонс фільму про "викриття" планів "злісного" Заходу / Скриншот

Протягом кількох років цю операцію нібито готували за кордоном. План опозиції та західних кураторів із захоплення Білорусі передбачав, буцімто, проникнення озброєних груп із Польщі, Литви та України.

Початковою метою було призначено чотири ділянки на південному заході республіки, в районі кордонів із Польщею та Україною. Водночас планувалося, що першими підуть озброєні націоналістичні формування. За ними мали слідувати іноземні найманці, а третьою хвилею передбачалося пустити військових НАТО.

Раніше самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявляв, що США нібито готують ескалацію ситуації в Білорусі, підштовхуючи Київ до конфлікту з Мінськом. Він погрожував, що напад на Білорусь стане початком Третьої світової війни.