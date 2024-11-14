24 Канал з посиланням на держагентство "БелТА" інформує про нові заяви Лукашенка.

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"У Білорусі, не дай боже, жінку оберуть. У президента США не ті повноваження, а тут треба заглиблюватися у все: і нагодувати, і напоїти… У Білорусі президент – головнокомандувач", – гордо заявив Лукашенко.

Лукашенко зганьбився заявою про жінок

Далі диктатор додав, що президентство це важка робота. Мовляв, "не треба так вантажити жінку, це не церемоніальна посада".

Щоправда, далі зауважив, що можливо, з часом у Білорусі прийдуть до такого стилю. Імовірно, маючи на увазі норми цивілізованого, демократичного світу.

"Може, із часом ми підійдемо до такого стилю. Але поки що він інший. Це не жіночий стиль. Жінка ще й жінкою має бути… Нехай будуть мужики, навіщо жінок обтяжувати", – заявив він.

Водночас диктатор цілком серйозно запевнив, що схиляється перед жінками. І, що в жодному разі не хоче принижувати їхньої ролі.

А далі узагалі видав геніальну фразу: "Президентом не стають – президентом народжуються".