Кроме этого, теперь государство контролирует стоимость еще нескольких категорий товаров. Это демонстрирует, что вторжение России в Украину позволило уже двум странам повторить экономические ошибки СССР.
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Следует заметить, что к окончательному краху "благополучия" в тоталитарном государстве привело содействие попытке Кремля захватить Украину. Чтобы сдержать рост цен на необходимые товары в стране, собрали целый Совет министров Беларуси. Они посовещались и решили регулировать цены на следующие товары:
- мыло;
- туалетная бумага;
- салфетки;
- подгузники;
- синтетические моющие и чистящие средства;
- зубную пасту;
- обувь для детей;
- чулочно-носочную продукцию.
Вероятно, белорусские власти забыли, что такие якобы "рациональные" действия всегда имеют только два последствия. Это приводит к дефициту и, как следствие, росту черного рынка.
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