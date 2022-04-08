Окрім цього тепер держава контролює вартість ще кількох категорій товарів. Це демонструє, що вторгнення Росії в Україну, дозволило вже двом країнам повторити економічні помили СРСР.

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Варто зауважити, що до остаточного краху "благополуччя" в тоталітарній державі призвело сприяння спробі Кремля захопити Україну. Щоб стримати ріст цін на необхідні товари в країні, зібрали цілу Раду міністрів Білорусі. Вони радилися та вирішили регулювати ціни такого списку товарів:

мило;

туалетний папір;

серветки;

підгузки;

синтетичні миючі та чистячі засоби;

зубну пасту;

взуття для дітей;

панчішно-шкарпеткову продукцію.

Ймовірно, білоруська влада забула, що такі нібито "раціональні" дії, завжди мають лише два наслідки. Це призводить до дефіциту і, як наслідок, зростання чорного ринку.

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