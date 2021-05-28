Торговый представитель Украины Тарас Качка рассказал, что "по оперативной информации Беларусь ввела режим индивидуального лицензирования на импорт ряда украинских товаров".

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Это решение утверждено постановлением Совета министров Беларуси от 26 мая. Решение вступит в силу через 10 дней после публикации и рассчитано на 6 месяцев. Такие действия являются необоснованными и дискриминационными,

– отметил Качка.

По словам чиновника, "режим индивидуального лицензирования означает ручное управление ввозом украинской продукции в Беларусь".

Качка рассказал, что "правительство проводит консультации с производителями касательно устранения негативных последствий дискриминационных действий правительства Беларуси".

О каких товарах идет речь

Кондитерские изделия;

шоколад;

соки;

пиво;

плиты ДСП и ДВП;

обои;

туалетная бумага;

кирпич;

керамическая плитка;

ампулы;

сельхозтехника для посева;

стиральные машины;

мебель.

Позиция Украины относительно событий в Беларуси