В общем отозвать посла не является проблемой. Это тоже жест. Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

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Почему тогда посла не отзывают

По словам Кулебы, очень много гуманитарных вопросов, которыми надо заниматься.

У нас посол не занимается политическим диалогом с Беларусью. Он занимается гуманитарными вопросами,
– отметил Кулеба.

Министр добавил, что сейчас в Беларуси находится много украинцев, которые приехали на лечение:

  • В частности, 26 граждан Украины – на операциях в Беларуси. Кулеба отметил, что среди них 10 уже на связи с посольством.
  • Еще около 160 человек стоят в очереди, вскоре должны ехать.

Что произошло в Беларуси

  • Пассажирский самолет Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, принудительно посадили в аэропорту Минска. Рейсы якобы "заминировали", хотя никакой взрывчатки так и не нашли.
  • Интересно, что на борту находился основатель оппозиционного телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич и его девушка София Сапега. Пару задержали. Журналист заметил, что за ним следили еще перед вылетом из Афин.
  • Сапегу взяли под стражу по обвинению в уголовном деле. Мать Протасевича сообщала, что тот находится в тяжелом состоянии в больнице. Белорусские власти опубликовала видео, на котором Протасевич говорит, что на самом деле он якобы в СИЗО. Хотя на видео видно ссадины на лице парня.
  • ЕС и США заявили, что будут готовить санкции против Беларуси. ЕС запретил белорусским авиакомпаниям летать на свою территорию.
  • Украина тоже отреагировала на инцидент. Государство закрыло авиасообщение с Беларусью.