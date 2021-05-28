Загалом відкликати посла не є проблемою. Це теж жест. Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.
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Чому тоді посла не відкликають
За словами Кулеби, є дуже багато гуманітарних питань, якими треба займатись.
У нас посол не займається політичним діалогом із Білоруссю. Він займається гуманітарними питаннями,
– зазначив Кулеба.
Міністр додав, що наразі в Білорусі перебуває багато українців, які приїхали на лікування:
- Зокрема, 26 громадян України – на операціях в Білорусі. Кулеба зауважив, що серед них 10 вже на зв'язку з посольством.
- Ще близько 160 людей стоять в черзі, невдовзі мають їхати.
Що сталось у Білорусі
- Пасажирський літак Ryanair, який летів з Афін до Вільнюса, примусово посадили в аеропорту Мінська. Рейс начебто "замінували", хоча ніякої вибухівки так і не знайшли.
- Цікаво, що на борту перебував засновник опозиційного телеграм-каналу NEXTA Роман Протасевич та його дівчина Софія Сапега. Пару затримали. Журналіст помітив, що за ним стежили ще перед вильотом з Афін.
- Сапегу взяли під варту за звинуваченнями у кримінальній справі. Мати Протасевича повідомляла, що той перебуває у важкому стані у лікарні. Білоруська влада опублікувала відео, на якому Протасевич говорить, що насправді він нібито у СІЗО. Хоча на відео видно садини на обличчі хлопця.
- ЄС та США заявили, що готуватимуть санкції проти Білорусі. ЄС заборонив білоруським авіакомпаніям літати на свою територію.
- Україна теж відреагувала на інцидент. Держава закрила авіасполучення з Білоруссю.