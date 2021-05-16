Областные советы депутатов Гомельской и Гродненской областей вводят местный сбор за пересечение границы на выезд транспортом. Эти регионы граничат с Украиной, Польшей и Литвой. Новые правила начнут действовать с 1 июня.

Местный сбор, то есть оплата за пересечение белорусской границы, якобы направлен на борьбу с коронавирусом. Взимать налог будут с водителя до пересечения или при пересечении границы в пунктах пропуска.

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С кого будут взимать деньги

Пограничники сообщили, что сбор будут взимать с транспортных средств, технически допустимая максимальная масса которых не превышает 5 тонн.

Исключение – колесные тракторы и самоходные машины. Количество пассажиров не будет влиять на сумму сбора.

Кого освободят от сбора

От уплаты налога при наличии документов освободят водителей, которые едут на похороны членов семьи и близких родственников;

участников войны;

людей с инвалидностью I и II групп и их сопровождающих;

участников ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС;

белорусов, которые едут на лечение в санаторно-курортные учреждения.

Сколько будет стоить пересечение границы

Платеж для авто до пяти тонн установлен в размере одной базовой величины – 29 белорусских рублей, что составляет около 320 гривен.

Обратите внимание! На фоне протестов в Беларуси еще в сентябре 2020 года Лукашенко заявлял, что Беларусь закроет свои границы для соседних стран. Говорится только о Польше и Литве. С Украиной границу хотели усилить.