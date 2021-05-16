Обласні ради депутатів Гомельської і Гродненської областей запроваджують місцевий збір за перетин кордону на виїзд транспортом. Ці регіони межують з Україною, Польщею та Литвою. Нові правила почнуть діяти з 1 червня.

Місцевий збір, тобто оплата, за перетин білоруського кордону нібито спрямований на боротьбу з коронавірусом. Стягувати податок будуть з водія до перетину або при перетині кордону в пунктах пропуску.

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З кого стягуватимуть гроші

Прикордонники повідомили, що збір стягуватимуть із транспортних засобів, технічно допустима максимальна маса яких не перевищує 5 тонн.

Виняток колісні трактори та самохідні машини. Кількість пасажирів не впливатиме на суму збору.

Кого звільнять від збору

Від сплати податку за наявності документів звільнять водіїв, які їдуть на похорон членів сім'ї та близьких родичів;

учасників війни;

людей з інвалідністю I та II груп та їх супровідних;

учасників ліквідації наслідків катастрофи на Чорнобильській АЕС;

білорусів, які їдуть на лікування у санаторно-курортні установи.

Скільки коштуватиме перетин кордону

Платіж для авто до п'яти тонн встановлений у розмірі однієї базової величини – 29 білоруських рублів, що становить близько 320 гривень.

Зверніть увагу! На тлі протестів у Білорусі ще у вересні 2020 року Лукашенко заявляв, що Білорусь закриє свої кордони для сусідніх країн. Мовиться лише Польщу та Литву. З Україною кордон хотіли посилити.