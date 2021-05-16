Білорусь запроваджує плату за виїзд в Україну, Польщу та Литву
Обласні ради депутатів Гомельської і Гродненської областей запроваджують місцевий збір за перетин кордону на виїзд транспортом. Ці регіони межують з Україною, Польщею та Литвою. Нові правила почнуть діяти з 1 червня.
Джерело:Держприкордонкомітет Білорусі
Місцевий збір, тобто оплата, за перетин білоруського кордону нібито спрямований на боротьбу з коронавірусом. Стягувати податок будуть з водія до перетину або при перетині кордону в пунктах пропуску.
Читайте також Євросоюз може ухвалити четвертий пакет санкцій проти режиму Лукашенка
З кого стягуватимуть гроші
Прикордонники повідомили, що збір стягуватимуть із транспортних засобів, технічно допустима максимальна маса яких не перевищує 5 тонн.
Виняток колісні трактори та самохідні машини. Кількість пасажирів не впливатиме на суму збору.
Кого звільнять від збору
- Від сплати податку за наявності документів звільнять водіїв, які їдуть на похорон членів сім'ї та близьких родичів;
- учасників війни;
- людей з інвалідністю I та II груп та їх супровідних;
- учасників ліквідації наслідків катастрофи на Чорнобильській АЕС;
- білорусів, які їдуть на лікування у санаторно-курортні установи.
Скільки коштуватиме перетин кордону
Платіж для авто до п'яти тонн встановлений у розмірі однієї базової величини – 29 білоруських рублів, що становить близько 320 гривень.
Поділитися новиною