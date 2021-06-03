Граждан Польши режим Лукашенко обвинял в организации беспорядков. Дипломатам удалось договориться об освобождении политзаключенных.

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Троих из пяти уволили

Об этих политзаключенных упоминал Сенат Польши в недавней официальной резолюции. Тогда парламентарии осуждали действия режима Лукашенко по задержанию Романа Протасевича.

В результате действий польских дипломатических и консульских служб 25 мая в Польшу прибыли активистки Ирена Бернацкая, Мария Тышковская и Анна Панишева,

– сообщает польский МИД.

Всем троим оказали необходимую помощь и поддержку. Девушки – трое из пяти задержанных по делу Союза поляков. В конце марта 2021 года генпрокуратура Беларуси возбудила уголовное дело против них за организацию массовых акций в 2018 году в Гродно.

Отмечалось, что активисты провели ряд "незаконных мероприятий с привлечением несовершеннолетних касательно чествования участников антисоветских бандформирований", которые осуществляли "грабежи, убийства мирного населения Беларуси".

Еще двое поляков из союза остаются в Беларуси.

Политзаключенные в Беларуси