Громадян Польщі режим Лукашенко звинувачував в організації заворушень. Дипломатам вдалося домовитися про звільнення політв'язнів.
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Трьох з п'яти звільнили
Про цих політв'язнів згадував Сенат Польщі у нещодавній офіційній резолюції. Тоді парламентарі засуджували дії режиму Лукашенка із затримання Романа Протасевича.
У результаті дій польських дипломатичних і консульських служб 25 травня до Польщі прибули активістки Ірена Бернацька, Марія Тишковська і Анна Панішева,
– повідомляє польське МЗС.
Усім трьом надали необхідну допомогу і підтримку. Дівчата – троє з п'яти затриманих у справі Спілки поляків. Наприкінці березня 2021 року генпрокуратура Білорусі порушила кримінальну справу проти них за організацію масових акцій в 2018 році в Гродно.
Зазначалося, що активісти провели ряд "незаконних заходів із залученням неповнолітніх із вшанування учасників антирадянських бандформувань", які здійснювали "грабежі, вбивства мирного населення Білорусі".
Ще двоє поляків зі спілки залишаються у Білорусі.
Політв'язні у Білорусі
- Кількість політичних в'язнів у Білорусі станом на 1 червня загалом становить 454 людини.
- Правозахисницький центр "Вясна" повідомляє про щонайменше 109 засуджених в рамках політично вмотивованих кримінальних процесів. І це дані лише за травень 2021 року.
- Нещодавно політичними в'язнями визнали затриманих Романа Протасевича і Софію Сапегу.