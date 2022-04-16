Он хочет маневрировать, пока не закончится российско-украинская война. Такое мнение в эфире 24 канала высказал руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко.

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Лукашенко переживает за свою безопасность

По его словам, когда боевые действия будут близиться к завершению, а Украина будет побеждать, Лукашенко захочет присоединиться к нашей позиции и, например, выгнать россиян с баз на территории Беларуси.

Лукашенко – политическое животное. Он волнуется прежде всего о своей безопасности и о своих гарантиях,

– подчеркнул Мусиенко.

Он отметил, что пока Лукашенко ездит с визитами и клянется в верности Путину, министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей появляется с интересными заявлениями.

Например, он предлагает искать контакты с Европой или ослабить позицию для снятия санкций.

"Думаю, они зондируют почву для того, чтобы понять, в какой момент можно предать Путина. Это – по мотивам собственного выживания и своего окружения, гарантии безопасности", – объяснил эксперт.

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