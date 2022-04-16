Він хоче маневрувати, поки не закінчиться російсько-українська війна. Таку думку в ефірі 24 каналу висловив керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко.

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Лукашенко переживає за свою безпеку

За його словами, коли бойові дії наближатимуть до завершення, а Україна перемагатиме, Лукашенко захоче приєднатися до нашої позиції і, наприклад, вигнати росіян з баз на території Білорусі.

Лукашенко – політична тварина. Він переживає насамперед про свою безпеку і за свої гарантії,

– наголосив Мусієнко.

Він зауважив, поки Лукашенко їздить з візитами і клянеться вірності Путіну, міністр закордонних справ Білорусі Володимир Макей з'являється з цікавими заявами.

Наприклад, він пропонує шукати контакти з Європою або ж послабити позицію для зняття санкцій.

"Думаю, вони зондують ґрунт для того, щоб зрозуміти, в який момент можна зрадити Путіна. Це – з мотивів власного виживання і свого оточення, гарантії безпеки", – пояснив експерт.

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