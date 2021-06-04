Инцидент произошел на пограничном переходе Мядининкай. Белорусские пограничники захотели сорвать дипломатические пломбы и проверить автомобиль.

Актуально Литва высылает 2 белорусских дипломатов в знак солидарности с Латвией

Белорусские пограничники хотели сорвать пломбы

Литовские дипломатические курьеры не согласились выполнить это требование и вернули машину на территорию Литвы. В Вильнюсе заверили, белорусская сторона нарушила Венскую конвенцию.

Беларусь еще раз продемонстрировала, что для этого государства не существует правил цивилизованного мира. Это диктатура, свирепствующая в центре Европы,

– сказал глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис.

Представителю белорусского посольства вручили ноту протеста в МИД Литвы.

Значительно возросло количество мигрантов из Беларуси в Литву

Отметим, что в последнее время значительно возросло количество нелегальных мигрантов из Беларуси в Литву. Из-за этого литовцы усилили охрану государственной границы. В то же время в Литве говорят, что официальный Минск этот факт скрывает.