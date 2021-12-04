Беларусь заявляет, якобы военный вертолет Украины нарушил ее воздушное пространство

Беларусь в субботу, 4 декабря, заявила, что военный вертолет Украины якобы нарушил ее воздушное пространство. Речь идет о Ми-8, который летел на высоте около 100 метров.

Белорусская сторона заявила, что вертолет якобы залетел на территорию ее страны на глубину до 1 километра. Это якобы произошло около 12:00 в районе пропуска "Новая Рудня".

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В Беларуси также отметили, что об инциденте уже якобы сообщили украинской стороне.

Вертолет, который якобы нарушил воздушную границу Беларуси: смотрите видео

МВД начали учения на границе

Пресс-служба ГСЧС сообщила о старте масштабных учений в рамках спецоперации "Полесье".

Участие в них приняли подразделения системы МВД.

Учения состоялись вблизи села Дольск на Волыни.

По данным ГСЧС, участники тренировок отработали алгоритм действий на границе с Беларусью.

Также подразделения отработали гуманитарные задачи. В частности, оказание помощи и установление пунктов временного пребывания людей и пунктов обогрева.

В целом участие в "Полесье" приняли бойцы полиции, Государственной пограничной службы, Нацгвардии, спасатели и патрульные. Также к ним привлекли сотрудников Государственного агентства по управлению зоной отчуждения.

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Публикация "Белта"

Госпогранкомитет Беларуси опубликовал видео, как украинский вертолет Ми-8 нарушил границу с нашей страной.