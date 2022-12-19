В Беларусь "зовут" войну, - политолог назвал план Путина по Лукашенко

Процесс поглощения белорусского суверенитета Россией приобретает все большие масштабы. Владимир Путин хочет втянуть Лукашенко и Беларусь в войну с Украиной и даже может разместить в Беларуси военных руководителей для управления наступлением.

Об этом 24 каналу рассказал политолог Николай Давидюк. По его словам, приезд Владимира Путина и Сергея Шойгу в Беларусь – это момент нагнетания ситуации вокруг Украины и попытка уговорить Александра Лукашенко еще раз принять участие в атаке на Киев.

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Зачем Путину Шойгу

Николай Давыдюк убежден, что министр обороны России Сергей Шойгу нужен Путину для того, чтобы было кого делать крайним за проигрыш в войне.

Путин же не захочет быть крайним, вот у него для этого есть целый министр, которого можно сделать виноватым,

– сказал политолог.

Как отметил Давидюк, издание New York Times опубликовало материал о том, что в России войной занимаются те, кто не имеет к ней отношения. Сергей Шойгу по профессии – МЧСник, Эвгений Пригожин – повар, занимавшийся кейтерингом, а Рамзан Кадыров вообще не имеет никакого образования.

И вообще, россияне собираются отправить в Беларусь на постоянную ставку часть высокопоставленных военных для участия в управлении войсками именно из приграничных к Украине городов.

Возможно, даже Герасимов поедет в один из Белорусских городов, приближенный к границе с Украиной,

– отметил Николай Давидюк.

Хитрый план Путина

По мнению политолога, Путин хочет не только еще раз втянуть Беларусь в наступление на Киев, но и, вероятно, устроить войну на белорусской территории для того, чтобы избежать разрушения российской инфраструктуры, а перенести эти разрушения на Беларусь, которой никогда не выплатят репараций, потому что она агрессор, а не жертва.

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Николай Давыдюк убежден, что в российском руководстве уже поняли, что война проиграна, но сейчас пытаются найти выход, чтобы сойтись на ничьей или выиграть. Именно поэтому сейчас проходят эти поездки в Беларусь для поиска решения.

"Может случиться "хлопок" или прийти "рука Бога" и какого-то Шойгу или Герасимова где-то под Брестом тоже может "постичь неудачник", как говорит старая украинская сказка", - отметил политолог.

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