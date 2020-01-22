Беларусь ищет альтернативу российской нефти: почему это выгодно Украине

Белоруссия ищет нефть нероссийского происхождения. И даже начинает ее закупать.

В общем-то, и раньше в периоды обострения Лукашенко периодически грозился отказаться от российской нефти, но в конце концов проблемы худо-бедно, но улаживались. Сейчас ситуация выглядит несколько иначе – Кремль очевидно намерен наказать строптивого союзника, который разрушил план "А" из целого списка сценариев узурпации власти нынешним российским президентом и вынудил его начать реализовывать один из самых рискованных из этого списка.

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При потребности Белоруссии в 24 млн тонн нефти в год разница между поставками российской (на прежних условиях) и нероссийской может составить пордяка 1,6 млрд долларов. Это то, что Белоруссия переплатит в случае перехода на альтернативные источники. Однако у стратегического товара цена – показатель интегральный, в который включается и плата за безопасность. Полтора миллиарда долларов – это немало, но если это цена безопасности от невменяемого партнера и, не побоюсь этого слова, союзника, то можно и потерпеть.

Правда, помимо чисто денежных расчетов, есть еще и материальные. Логистика поставок по альтернативным маршрутам пока выглядит довольно сложной. Кроме того, прибалтийские порты не смогут осуществить перевалку достаточных объемов нефти, что ограничивает возможности по морским поставкам. Россия при этом блокирует транзит казахстанской нефти, не давая разрешение на него. Однако белорусские власти уже прорабатывают целый комплекс мероприятий по возможностям альтернативных маршрутов – через Польшу и через Украину.

Украинская история для Кремля снова повторяется – политический шантаж подкрепляется шантажом углеводородным. В конце концов дело закончилось известно чем. Традиция прыгать по граблям никак не заканчивается.

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